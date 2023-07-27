Банки повышают доходность по вкладам

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Вслед за решением Банка России поднять ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5% годовых коммерческие банки начали увеличивать доходность депозитов.

О повышении ставок, в частности, объявили банки группы ВТБ. Так, банк «Открытие» увеличил процентные ставки для розничных клиентов по всей линейке рублевых вкладов сроком до года. Рост составил в среднем от 0,6 до 0,8 процентных пункта. Таким образом, ставки по большинству вкладов остаются выше уровня ключевой ставки, что позволяет гарантировать стабильную доходность сберегателям.

Рост доходности по депозитам привлекает все больше вкладчиков в банки. По данным ЦБ, депозиты населения только в первом полугодии 2023 года выросли на 816 млрд рублей и достигли 39,3 трлн рублей.

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).