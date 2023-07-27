фото: Минздрав Саратовской области

Саратовская область нуждается почти в двух тысячах врачей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения области.

В приемную комиссию документы на целевое обучение подали 312 человек при выделенной квоте в 245 мест. Прием на обучение будет проводиться по результатам ЕГЭ или по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом

Вместе с этим внедрен еще один механизм поддержки абитуриентов. Сверх квоты целевого приема будут набраны еще 100 студентов, не прошедших по квоте целевого приема, а также поступающих на коммерческой основе, готовых работать после окончания вуза в сельской местности. Подготовка этих специалистов будет осуществляться за счет областного бюджета.

Механизм поддержки предложен Губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным и призван помочь медицинским организациям, остро нуждающимся во врачебных кадрах.

— Дефицит медицинских кадров наблюдается по всей территории России. Потребность области во врачах составляет 1961 человек, наибольшую потребность испытывают районные больницы. В первичном звене потребность в участковых терапевтах составляет 117 человек, участковых педиатрах – 48, — прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.