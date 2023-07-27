Дети Саратова почтили память жертв войны на Донбасе

Фото: МинИнформ 64Z

27 июля - День памяти детей – жертв войны в Донбассе. И во многих социозащитных учреждениях региона проводятся памятные мероприятия. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает Министерство труда и социальной защиты области.

В кинозале социально-оздоровительного центра «Волжские зори» и в областном реабилитационном центре для детей был организован час памяти. Специалист по реабилитационной работе рассказала о том, какая трагедия произошла на территории Донбасса, сколько детей было ранено и погибло с 2014 года, что принесла военная агрессия мирным жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. В ходе мероприятия дети, отдыхающие в центре, сделали символические бумажные кораблики – «Кораблики памяти», а также почтили память погибших ребят минутой молчания.

Похожие мероприятия прошли в Саратовском комплекс-интернате профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья а так же в фойе Энгельсского центра «Семья»

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