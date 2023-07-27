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НовостиСпорт27 июля 2023 13:07

Гандболиста «СГАУ-Саратов» Романа Шишкова вызвали в молодёжную сборную России

Игрок саратовской гандбольной команды сыграет за российскую «молодежку» в матче с ЦСКА
Елена Маркелова
Фото: СГАУ-Саратов

Фото: СГАУ-Саратов

Правый полусредний «СГАУ-Саратов», воспитанник саратовского гандбола, Роман Шишков вызван в расположение молодёжной сборной России. Об этом сообщила пресс-служба команды «аграриев».

С 27 июля по 3 августа мужская молодежная сборная России проведет сбор в Чехове перед отъездом в Брест на Игры стран СНГ. Во время сбора команда Антона Левченко сыграет товарищеский матч с ЦСКА. Встреча пройдет в закрытом режиме в субботу, 29 июля.

Игры стран СНГ пройдут в Белоруссии с 4 по 14 августа. Брест примет гандбольный турнир с 5 по 9 августа.