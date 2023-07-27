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НовостиОбщество27 июля 2023 12:55

Более 2 тыс. забытых вещей возвращено пассажирам в I полугодии

Источник:kp.ru
фото: ПривЖД

фото: ПривЖД

В январе-июне 2023 года в поездах формирования Приволжского филиала АО «ФПК» возвращено владельцам более 2 тыс. забытых вещей. Среди наиболее популярных – документы, предметы личной гигиены и одежды, наушники, зарядные устройства для телефонов.

Если пассажир забыл что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам. Услуги и сервисы. Поиск забытых вещей» на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание предметов и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям. Забытые вещи возвращаются их владельцу лично. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.