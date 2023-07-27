В Саратовской области за год выявлено 76 случаев заражения энтеровирусной инфекцией. Об этом сегодня, 27 июля, на брифинге заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

В Саратовской области за год зарегистрировали 76 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией, из них 71 ребенок. По словам министра, большинство зараженных являются школьниками в возрасте от 7 до 14 лет, а еще 8 зараженных находятся в возрастной группе от 15 до 17 лет. Кроме того, один случай заражения выявлен у ребенка возрастом до года.

Территориально, случаи выявлены в следующих районах области:

Краснокутский район — 5 случаев;

Новоузенский район — 1 менингит;

Энгельский район — 55 случаев, из них 52 в форме менингита;

Саратов — 14 случаев, 7 заражений менингитом;

Ершовский район — 1 случай.

За 24 июля в медицинские учреждения поступили 15 пациентов, за 26 июля — 14 человек. Все зараженные менингитом поступают в областную инфекционную больницу имени Иванова. Там под них выделено 1 109 коек.