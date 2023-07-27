Саратовский аэропорт «Гагарин» опубликовал рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний

Фото: пресс-служба аэропорта "Гагарин"

Международный аэропорт «Гагарин подготовил по итогам первого полугодия 2023 года рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполнявших рейсы из Саратова. Сообщение опубликовано на официальном сайте компании.

Авиакомпании оценивались в трех категориях: российские авиакомпании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские авиакомпании и зарубежные перевозчики. По итогам шести месяцев текущего года в первой категории лидером стала , выполнившая 95,6% своих рейсов без отклонения от расписания, авиакомпания S7 Airlines; на втором месте – авиакомпания «Аэрофлот» с регулярностью перевозок 95,3%. Замыкает тройку самых точных авиакомпаний «Россия» - 92,8%. Во второй группе лидером стала авиакомпания «ЮТэйр» с показателем 94,7%%, далее следуют авиакомпании Red Wings и «Азимут». Среди зарубежных перевозчиков лидером стала авиакомпания «Ширак Авиа» -92,3%

Рейтинг включает в себя данные о регулярности выполнения полетов в период с 1 января 2023 по 30 июня 2023. При определении самого пунктуального перевозчика так же учитывались отклонения более чем на 15 минут от расписания. Метеоусловия при этом учитывались

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