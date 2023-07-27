В Саратове на маршрут вышли новые автобусы с кондиционерами

Сегодня на линию вышли новые автобусы маршрута № 90, оснащенные системой кондиционерования воздуха. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает администрация города.
Маршрут идет от Крекинга в Заводском районе до магазина «Леруа Мерлен» в Волжском.
Работа с организациями-перевозчиками по обеспечению комфортного передвижения горожан ведется на постоянной основе.
Напомним, сегодня в Саратове прошли рейды по температурному режиму в салонах автобусов в жаркую погоду.
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