В Саратове на маршрут вышли новые автобусы с кондиционерами

Сегодня на линию вышли новые автобусы маршрута № 90, оснащенные системой кондиционерования воздуха. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает администрация города.

Маршрут идет от Крекинга в Заводском районе до магазина «Леруа Мерлен» в Волжском.

Работа с организациями-перевозчиками по обеспечению комфортного передвижения горожан ведется на постоянной основе.

Напомним, сегодня в Саратове прошли рейды по температурному режиму в салонах автобусов в жаркую погоду.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.