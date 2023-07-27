В Саратове проверили температуру в автобусных маршрутах

Фото: Архив КП

Сегодня, 27 июля, на Привокзальной площади в Саратове прошел рейд по проверке климат-контроля в общественном транспорте. И. о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Лукьянов и представители городской администрации проверили температуру в салонах общественного транспорта.

- В Саратове кондиционерами оборудованы новые троллейбусы, например, маршрут № 10. Что касается остального общественного автотранспорта, то из всего числа автобусов только 5-7 процентов имеют кондиционеры, — рассказал Лукьянов.

Замеры температуры в салонах автобусов производились специальным прибором - термогигрометр. Он моментально определяет влажность и температуру. Согласно ГОСТу и техническому регламенту Таможенного союза, разница между температурой снаружи и внутри салона не должна превышать 3 градуса.

Таких нарушений выявлено не было.

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