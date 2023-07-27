Мария Усова помогла провести детский межрегиональный турнир по футболу

Фото Алексея и Романа Тихомировых

Вчера, 26 июля, в Балашове Саратовской области состоялся футбольный турнир, в котором приняли участие мальчики и девочки из Саратовской (Балашова и Аркадака) и Воронежской областей (Борисоглебск и Новохоперск).

Как сообщил ИА «КП-Саратов» главный судья соревнований Денис Барышников, турнир проходил в формате «5+1» и в двух возрастных категориях: дети 2013-2014 и 2015-2016 годов рождения.

Фото Алексея и Романа Тихомировых

«В первой категории бились восемь команд, во второй – три. Матчи проходили на нашем стадионе «Олимп» с 10.00 утра. Погода способствовала нам, дождя не было. Ближе к вечеру подвели итоги.

В старшей группе победили гости из Новохоперска (команда «Хопер»). «Серебро» у Аркадака (одноименное название команды). Третье место у наших футболистов из «ЦНПФ Градиленко».

Фото Алексея и Романа Тихомировых

Но в младшей возрастной категории мы заняли первое место («ЦНПФ Градиленко», г. Балашов). Второе - досталось аркадакским футболистам. «Бронза» - у «Спартака» из Борисоглебска.

В организации футбольного праздника нам помогла депутат Саратовской областной Думы Мария Усова. Она передала наиболее отличившимся футболистам действительно достойные призы - электронику. Среди награжденных была и девочка.

Мы благодарим Марию Викторовну за отзывчивость и подарки, и надеемся увидеть ее на следующих спортивных турнирах и чемпионатах в Балашове», - в беседе с нашем корреспондентом сообщил экс-игрок саратовского «Сокола» Денис Барышников.

Фото Алексея и Романа Тихомировых

Церемонию награждения провели директор балашовской спортшколы по игровым видам спорта Сергей Голов, спонсоры и тренеры команд. Информационную поддержку оказали ИА «КП-Саратов» и «АиФ-Саратов».