Они представляют угрозу: МЧС провели рейд по расселенным домам Саратова

Фото: ГУ МЧС Саратовской области

Сотрудники МЧС провели рейд по расселенным домам в Саратове. Об этом сегодня сообщает областная служба.

По информации ГУ МЧС Саратовской области, только в июле в городе было уже 26 таких пожаров. За последнюю неделю огнеборцы выезжали 8 раз на их тушение.

Сегодня провели рейд по в Заводском районе Саратова. Проверили расселенную двухэтажку на улице 4-я Нагорная, 25 Б. Дом расселили несколько лет назад. Только за последний месяц на этот адрес огнеборцы выезжали несколько раз. Второй адрес рейда – 1-й Прессовый проезд, 2 В – двухэтажный расселенный дом. На обходе представители МЧС обнаружили в одной из квартир гражданина, который там продолжает проживать. Дом наполовину разрушен и находится там крайне опасно.

По словам заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратов - Вячеслава Чеканникова, сотрудниками МЧС постоянно проводится работа по подобным адресам, направляются обращения в администрации районов. Основное требование пожарных – ограничить свободный доступ к подобным домам.

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