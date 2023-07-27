В Саратовском медицинском университете завершен прием целевиков

Фото: архив КП

В приемную комиссию Саратовского государственного медицинского университета документы на целевое обучение подали 312 человек при выделенной квоте в 245 мест. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает правительство области.

Прием на обучение будет проводиться по результатам ЕГЭ. Вместе с этим сверх квоты целевого приема будут набраны еще 100 студентов, не прошедших по квоте целевого приема, а также поступающих на коммерческой основе, готовых работать после окончания вуза в сельской местности. Подготовка этих специалистов будет осуществляться за счет областного бюджета.

Механизм поддержки предложен Губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным и призван помочь медицинским организациям, остро нуждающимся во врачебных кадрах.

Желающим заключить соглашение о трудоустройстве в медицинские организации области необходимо обратиться в министерство здравоохранения по тел. (8452) 67-05-97

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