Саратовские власти выкупили ДК «Тантал» у частника

Фото: КП Саратов Елена Маркелова

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова проинформировала о приобретении бывшего ДК "Тантал" в собственность области. Сегодня, 27 июля, об этом сообщает Министерство культуры области.

- Дом культуры «Тантал» будет служить искусству и культуре! В этом здании продолжит работу Саратовский академический театр оперы и балета… Большой вклад в организацию и строительство ДК внес его первый художественный руководитель Янковский Николай Иванович, старший брат народного артиста России Олега Янковского. Поэтому особенно важно продолжать развивать на этих подмостках театральное искусство! - заявила Щелканова.

Выкупить у частных лиц здание ДК и сохранить его для развития культуры Саратовской области было инициативой губернатора Романа Бусаргина. Такое предложение вызвало позитивный общественный резонанс и искреннюю поддержку жителей региона. Министерство сообщает, что решение уже принято. В ближайшее время начнется документальное оформление сделки.

Покупка позволит направить денежные средства, которые театр оперы и балета ежемесячно платил за аренду, на эффективное развитие – модернизацию, техническое оснащение, обновление костюмов и музыкальных инструментов.

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