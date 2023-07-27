Скоростной трамвай: саратовцев информируют о ходе работ

Фото: телеграм-канал "Скоростной трамвай"
Телеграм-канал «Скоростной трамвай» сегодня, 27 июля, информирует жителей Саратова о ходе работ по строительству скоростного трамвая по 9-му маршруту.
Сейчас на улице Огородной проходят работы по вывозу грунта и опиловке деревьев, уже вывезено 1753 кубов грунта и демонтировано 44 опоры линий электропередачи. Также демонтировано 3567 м. рельсошпальной решетки.
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