Скоростной трамвай: саратовцев информируют о ходе работ

Фото: телеграм-канал "Скоростной трамвай"

Телеграм-канал «Скоростной трамвай» сегодня, 27 июля, информирует жителей Саратова о ходе работ по строительству скоростного трамвая по 9-му маршруту.

Сейчас на улице Огородной проходят работы по вывозу грунта и опиловке деревьев, уже вывезено 1753 кубов грунта и демонтировано 44 опоры линий электропередачи. Также демонтировано 3567 м. рельсошпальной решетки.

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