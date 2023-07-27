30 управляющих организаций получили предостережения ГЖИ

По инициативе Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 30 организаций в Саратове, Энгельсе и Балакове получили предостережения ГЖИ за нарушения лицензионных требований и рекомендательные письма о погашении задолженности перед ресурсоснабжающей компанией. Неоплачиваемое потребление энергоресурсов является грубым нарушением лицензионных требований и может стать основанием для наложения административных штрафов и лишения права на управление домами.

Среди компаний-должников ООО «Адамас», ООО «Жилищная компания», ООО «Ломоносовъ», ООО «Альбион», ООО Сервисная Компания «Нова», ООО «УК Альфа», ООО «Мул-авто», ООО «Дом-Сервис на Краснодарской», ООО «Мегатех, ООО «Химик-Н», ООО «УК Домашний Уют», ООО «БУК», ООО «УК на Шевченко», ООО «Добрые соседи», ООО «Содружество-Балаково», ООО «Навигатор», ООО «Чайка», ООО УК «Комсервис», ООО «Ренессанс Балаково», ООО «Орбита», МУП «ИРЦ». Их долг за потребленные теплоресурсы перед Саратовским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 31 392 тыс. руб.

На сегодняшний день общий долг УК/ТСЖ/ЖСК за отопление и горячее водоснабжение превысил 180,56 млн рублей. Больше всего задолженность у управляющих организаций Саратова:

- ООО Управляющая компания «Жилсервис» (10 млн рублей),

- ООО УК «Олимп» (5,7 млн рублей),

- ООО «УК ФАВОРИТ-СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» (2 млн руб).

Если жители многоквартирных домов обнаружат у своих УК/ТСЖ/ЖСК долги за теплоресурсы, это может свидетельствовать о недобросовестном использовании их денежных средств. В этом случае жильцы имеют право направить жалобу в жилищную инспекцию с просьбой провести проверку.

Со списком управляющих организаций-должников можно ознакомиться по ссылке https://saratov.esplus.ru/news/30-upravlyayushchikh-organizatsiy-poluchili-predosterezheniya-gzhi/.