фото: Типичный Балаково

В Балаково находчивая горожанка ищет участников пьянки на детской площадке по потерянному телефону. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Типичный Балаково» появилась публикация от рассерженной жительницы одного из дворов многоэтажных домов. Женщина запечатлела замусоренную территорию детской площадки и сообщила о найденном там же телефоне, выставив некоторые условия для его хозяина.

— Кто потерял телефон? Верну, как уберете за собой после ночного распития алкогольных напитков на детской площадке, — высказалась находчивая горожанка.

В комментариях балаковцы поддержали женщину, оценив ее находчивость, но инспектор по особым поручениям ГУ МВД России по Саратовской области Денис Желтов посоветовал ей обратиться в полицию с найденным телефоном.