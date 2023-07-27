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НовостиОбщество27 июля 2023 10:40

В Балаково находчивая горожанка ищет участников пьянки на детской площадке по потерянному телефону

На детской площадке в одном из балаковских дворов местная жительница нашла телефон и следы бурных возлияний
Евгений Бадиков
фото: Типичный Балаково

фото: Типичный Балаково

В Балаково находчивая горожанка ищет участников пьянки на детской площадке по потерянному телефону. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Типичный Балаково» появилась публикация от рассерженной жительницы одного из дворов многоэтажных домов. Женщина запечатлела замусоренную территорию детской площадки и сообщила о найденном там же телефоне, выставив некоторые условия для его хозяина.

— Кто потерял телефон? Верну, как уберете за собой после ночного распития алкогольных напитков на детской площадке, — высказалась находчивая горожанка.

В комментариях балаковцы поддержали женщину, оценив ее находчивость, но инспектор по особым поручениям ГУ МВД России по Саратовской области Денис Желтов посоветовал ей обратиться в полицию с найденным телефоном.