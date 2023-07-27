В Саратове ищут пожилую женщину в черной куртке с капюшоном

Фото: "Лиза Алерт"

В Саратове пропала 76-летняя Людмила Межорина. Об этом сегодня, 27 июля, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Пенсионерка пропала вчера, до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост – 162 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью. На момент пропажи она была одета в черную куртку с капюшоном, черные брюки и черные ботинки.

Всех, кто недавно видел женщину, просят звонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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