Саратовский таможенный пост меняет свой адрес

Фото: пресс-служба Саратовской таможни

С завтрашнего дня, 28 июля, Саратовский таможенный пост меняет свое местоположение. Об этом сегодня, 27 июля, информирует пресс-служба Саратовской таможни.

Приказ был подписан 26 июля. Теперь таможенный пост будет находится в административном здании Саратовской таможни на улице Артиллерийская дом 7.

Время работы таможенного поста: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 16:45, суббота, воскресенье - выходной.

Напомним, ранее пост находился в Ленинском районе, на Таможенном проезде, 6.

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