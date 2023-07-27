Ваш родственник попал в ДТП: в Саратове судят мошенников

Фото: Архив КП

В Пугачевском районном суде будут рассматривать дело об обмане семи пожилых женщин в Саратовской области. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает районная прокуратура.

Мошенники действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Задержать одного из них получилось благодаря внуку потерпевшей. Пока курьер ехал за деньгами, пенсионерке удалось связаться со своей родственницей и проверить полученные сведения о ДТП. В момент прибытия злодея в квартиру потенциальной жертвы для получения денежных средств, к ней также пришел внук, который фактически пресек преступные действия и вызвал сотрудников полиции.

В ходе расследования установлено, что задержанный - ранее несудимый 19-летний житель Самарской области. По предварительному сговору с пока неустановленным в ходе следствия лицом, он путем обмана, в период с 15 по 20 апреля 2023 г. Похитил деньги у 7 пожилых женщин, проживающих на территории Саратовской области, на общую сумму 866 тыс. рублей.

Всем пострадавшим звонили якобы их родственники и сообщали о том, что стали участниками ДТП, находятся в медицинских учреждениях и нуждаются в денежных средствах. Обеспокоенные женщины передавали злоумышленникам денежные средства в сумме от 20 до 137 тысяч рублей.

Молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пугачевский районный суд. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

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