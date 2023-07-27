Первый миллион тонн зерна собрали в Саратовской области

Фото: архив КП

Саратовская область собрала первый миллион тонн зерна урожая-2023. Об этом сегодня, 27 июля сообщает правительство области. Валовой сбор составил 1,033 миллиона тонн, при средней урожайности 27,2 центнеров на гектар, убрано 379,4 тысяч гектар. Уборка идет с опережением темпов прошлого года.

Лидером уборочной является Пугачевский район, он первым превысил рубеж в 100 тысяч тонн зерна. В топ-5 районов по сбору также входят Ершовский - 74,4 тысячи тонн, Энгельсский - 67,2 тысяч тонн, Краснокутский - 55,3 тысяч тонн и Федоровский - 53,8 тысяч тонн.

По урожайности лидируют Балашовский, Новобурасский и Романовский районы. Сейчас, в основном, убирают озимые культуры, но в ряде хозяйств уже приступили к уборке яровых, в том числе пшеницы твердых сортов. По предварительным прогнозам, в этом году планируется собрать от 4,5 до 5 млн тонн зерна.

- Наша область – один из самых сильных аграрных регионов в России. Во многом – благодаря настоящим профессионалам, которые трудятся сейчас на полях. Спасибо саратовским аграриям за полученный результат, за труд и самоотдачу, - отметил Роман Бусаргин.

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