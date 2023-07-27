Школьники Саратова стали финалистами Всероссийского проекта

Фото: Администрация Саратова
С 27 июля по 2 августа в Орле состоится финальное мероприятие проекта «Литературный марафон» - «Литературный пленэр». Мэрия сообщает, что Саратовскую область представят финалисты проекта - ученица школы № 77 Мирослава Алиева и ученик школы № 73 Илья Орлов. Всего участниками проекта стали более 2 тысяч детей со всей России.
Наставниками проекта выступят известные российские писатели, поэты, издатели, сценаристы и художники, которые помогут участникам создать уникальные произведения. Лучшие из них войдут в сборник по итогам проекта.
Участников финала ждёт насыщенная образовательная программа, творческие встречи и литературный бал.
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