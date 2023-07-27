Роман Бусаргин на форуме Россия-Африка: сельское хозяйство — перспективное направление сотрудничества

фото: пресс-служба правительства области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выступил на панельной сессии «Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета».

Мероприятие прошло сегодня, 27 июля, в рамках российско-африканского форума в Санкт-Петербурге, который завершится в пятницу, 28 июля. Деловая программа форума, в котором принимают участие 17 глав африканских государств и представители 49 стран состоит из четырех больших тематических блоков, которые охватывают сферы сотрудничества России со странами континента: «Экономика нового мира», «Комплексная безопасность и суверенное развитие», «Кооперация в области науки и технологий», «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни».

фото: пресс-служба правительства области

Бусаргин отметил, что наиболее перспективное направление сотрудничества стран Африки и Саратовской области — сельское хозяйство. Регион занимается производством экспортируемых агрокультур — пшеница, просо, кукуруза, нут, сафлор. Подсолнечное масло, в больших объемах выпускаемое нашими заводами, пользуется спросом на мировом рынке.

— Саратовская область расположена в зоне рискованного земледелия. Опыт наших аграриев позволяет достигать высоких результатов в таких условиях. В развитии сельского хозяйства делаем упор на применение минеральных удобрений, селекцию засухоустойчивых сортов, применение ресурсосберегающих технологий. Одним из главных направлений остается мелиорация. Сейчас в Саратовской области площадь орошаемых земель составляет почти 260 тысяч гектаров. В засушливые годы на них приходится почти треть всего урожая, — отметил, рассказывая об опыте работы саратовских аграриев в условиях засухи Бусаргин.

Саратовская область имеет серьезное логистическое преимущество — крупнейшего производителя минеральных удобрений «ФосАгро». За последние 5 лет применение удобрений в регионе возросло в 3 раза, растет доля жидких удобрений, дающих существенный прирост урожая на засушливых территориях.

фото: пресс-служба правительства области

— Крупнейшие саратовские экспортеры готовы расширять рынки сбыта и поставлять в страны Африки нашу продукцию. Мы заинтересованы в том, чтобы укреплять взаимовыгодное сотрудничество. Сейчас успешно развиваются торгово-экономические связи, в частности, с Египтом, ЮАР, Эфиопией, Ливией, Танзанией. Мы заинтересованы в увеличении числа стран-партнеров, готовы делиться опытом с вашими специалистами и представителями бизнеса, — отметил губернатор.