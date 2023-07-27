В Вавиловском университете предложили цифровые решения для ремонта и обслуживания сельхозтехники

Фото: Вавиловский университет

В Вавиловском университете в ходе реализации программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты» разрабатывается принципиально новое цифровое решение по ремонту сельхозтехники. Применение VR/AR-технологий позволяет обеспечить качественное сервисное обслуживание мобильных энергетических средств, точное и грамотное выполнение операций, связанных с обслуживанием сельскохозяйственной техники.

Технический специалист с помощью специального приложения на смартфоне или планшете может видеть дополненные объекты, информацию, инструкции и другие технические данные которые помогают ему выполнять свою работу и фиксировать результат ее выполнения в виде отчета.

По словам декана факультета инженерии и природообустройства Сергея Шишурина, такой подход имеет ряд преимуществ: «Применение VR/AR-технологий, во-первых, позволяет оперативно решать проблемы сельхозтоваропроизводителей, минимизируя время, затрачиваемое на ожидание и перемещение сельскохозяйственной техники на ремонт и техническое обслуживание. Во-вторых, это экономически выгодно, так как отпадает необходимость содержать стационарные сервисные центры и дополнительно оплачивать выезд специалистов на место проведения ремонта и технического обслуживания техники. В-третьих, использование дополненной реальности позволяет повысить точность и качество работы специалистов, так как они получают подробные инструкции и руководства непосредственно на рабочем месте».

Новые возможности и технологии, такие как умные очки или виртуальные ассистенты, помогут значительно улучшить процесс технического сервиса сельскохозяйственной техники. Предлагаемое решение особенно важно в условиях ограничения поставок запасных частей для зарубежной техники и задачи ускоренной подготовки техники к работе на полях нашей страны. Под руководством квалифицированного специалиста работу может провести и механизатор, которого буквально «ведут» по всем стадиям технического обслуживания. С другой стороны, для сервисного инженера предлагаемые технические решения позволяют вывести на новый качественный уровень систему технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, а также снизить трудоемкость выполняемых работ. Разработка ведется в сотрудничестве со специалистами АО «Петербургский тракторный завод» (Кировец) и ОАО «Минский тракторный завод» (Беларусь).