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НовостиПроисшествия27 июля 2023 8:38

Трехлетний мальчик обварился кипятком в детсаду Саратова

На ребёнка в Саратове попал кипяток из чайника, который был в руках воспитателя
Елена Маркелова
Фото: Прокуратура Саратовской области

Фото: Прокуратура Саратовской области

Сегодня, 27 июля, в Саратове 3-летний малыш получил ожоги кипятком. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В надзорном ведомстве уточнили, что ЧП случилось в детском саду № 136. Кипяток на малыша вылился, когда тот столкнулся с воспитателем. В руках у наставницы был горячий чайник.

Ребенок госпитализирован. Как стало известно корреспонденту «КП-Саратов», мальчик доставлен в больницу с ожогом грудной клетки.

- Надзорным ведомством будет дана оценка действиям должностных лиц дошкольного образовательного учреждения, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - подчеркнули в прокуратуре региона.