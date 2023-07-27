В Саратове мужчина принес в банк фальшивую купюру

Фото: архив КП

В поселке Солнечный города Саратов полицейскими изъята поддельная денежная купюра. Об этом сегодня, 27 июля сообщает региональное ГУ МВД.

Как стало известно, 26 июля, в ОВД обратилась сотрудница банка и сообщила, что при пересчете денежных средств, поступивших 38-летнего мужчины, обнаружена купюра номиналом 5000 рублей, с признаками подделки. Купюру изъяли и направили на технико-криминалистическое исследование, результаты которого подтвердили, что банкнота изготовлена комбинированным способом цветной струйной печати и цветной электрографической печати с использованием цветного печатающего устройства.

Возбуждено уголовное дело об изготовлении, хранении, перевозке или сбыту поддельных денег или ценных бумаг. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления. Виновным грозит до 8 лет лишения свободы.

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