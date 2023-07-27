В Заводском районе Саратова в реке обнаружили труп мужчины

Фото: ЧП Саратов

В Заводском районе на акватории реки Волга вблизи поселка Увек обнаружено тело мужчины. Об этом сегодня, 27 июля сообщает телеграм-канал «Саратов (Заводской район)»

Прибывшие на место водолазы областной службы спасения извлекли из воды тело мужчины и передали следственно-оперативной группе. Обстоятельства произошедшего и личность мужчины выясняются.

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