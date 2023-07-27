«Гора выиграла»: знаменитый саратовский альпинист Сергей Богомолов не смог получить «Корону Гималаев»

фото: личная страница Сергея Богомолова

Знаменитый саратовский альпинист Сергей Богомолов не смог получить «Корону Гималаев». Об этом альпинист рассказал на своей странице в социальных сетях и на тематическом форуме mountain.ru.

Сергей Богомолов попытался стать первым в истории россиянином, совершившим восхождение на 14 высочайших гор на Земле, высота каждой из которых превышает 8000 метров. Среди альпинистов данное достижение называется «Короной Гималаев».

Знаменитому 72-летнему альпинисту покорились тринадцать высочайших точек планеты, но покорить гору Чогори (пик К-2), высотой 8614 метров, не удалось. Эта была пятая попытка легендарного восходителя.

— Короче, отсидев во втором лагере три ночи на 6600м и выйдя в третий лагерь, я понял, что тяги нет! Повернул назад с 6700м и спустился в базовый лагерь. Гора выиграла наше противостояние со счетом 5:0 и поставила окончательную точку. Но я приложил все усилия!, — пишет в социальных сетях Богомолов.