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НовостиОбщество27 июля 2023 7:38

В Саратове снизилась официальная стоимость жилья

Квадратный метр в Саратовском жилом фонде подешевел на тысячу рублей
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Саратове с 1 июля норматив стоимости квадратного метра жилья составляет 70,579 тысячи рублей. Такое постановление подписала глава города Лада Мокроусова. Документ опубликовали на официальном сайте городской администрации.

Норматив установлен на третий квартал 2023 года. Официальная стоимость жилья необходима для расчета выплат на его покупку и приобретение квартир для льготников, переселенцев из аварийных домов.

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