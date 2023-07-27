В Саратове снизилась официальная стоимость жилья

Фото: архив КП

В Саратове с 1 июля норматив стоимости квадратного метра жилья составляет 70,579 тысячи рублей. Такое постановление подписала глава города Лада Мокроусова. Документ опубликовали на официальном сайте городской администрации.

Норматив установлен на третий квартал 2023 года. Официальная стоимость жилья необходима для расчета выплат на его покупку и приобретение квартир для льготников, переселенцев из аварийных домов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.