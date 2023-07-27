АО СК «РСХБ-Страхование» застраховало более 500 тысяч голов птицы АО «Агрофирма Боровская»

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АО СК «РСХБ-Страхование» и ведущий производитель продукции из мяса птицы в Курганской области АО «Агрофирма Боровская» заключили договор страхования сельскохозяйственных животных, осуществляемого с господдержкой.

Специализация предприятия – производство и переработка мяса бройлера и дальнейшая реализация продукции в магазинах фирменной торговли и других торговых сетей. По условиям договора страховой защитой обеспечено более 500 тысяч голов птицы. Сельскохозяйственные животные застрахованы от риска гибели в результате заболеваний, массовых отравлений и других рисков. Страховая сумма по договору составила более 164 млн. рублей.

«Агрострахование является важным инструментом защиты и поддержки финансовой стабильности предприятия при наступлении неблагоприятных событий. Мы всегда готовы предложить нашим клиентам индивидуальный подход и обеспечить максимальную защиту от возможных убытков», - отметил директор филиала АО СК "РСХБ-Страхование" в г.Челябинске Дмитрий Тихонов.

АО СК «РСХБ-Страхование» — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам девяти месяцев 2022 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» представлено в 48 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн. рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.