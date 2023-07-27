«Т Плюс»: нам важно мнение жителей

фото: Т Плюс

Саратовский филиал «Т Плюс» провел встречу с жителями домов по ул. Радищева. В ней участвовали представители администрации Волжского района и подрядной организации. На данной улице ведется реконструкция теплотрассы.

В настоящее время энергетики завершили присоединение трубопроводов к тепловой камере, расположенной под проезжей частью, и провели асфальтировку участка. Проезд для автомобильного транспорта по ул. Радищева полностью открыт.

Ремонт теплотрассы продолжается на дворовой территории и ведется в стесненных условиях. Многое приходится делать вручную. Завершат реконструкцию до конца августа. Главным вопросом на встрече стало восстановление благоустройства двора. После проведения реконструкции как дорожное покрытие, так и зеленые зоны будут восстановлены.

«Нам важно мнение жителей. Мы всегда готовы их выслушать и ответить на волнующие вопросы. Сейчас проведение работ доставляет определенные неудобства жильцам расположенных рядом домов, но мы работаем именно для того, чтобы в ближайшие 30 лет не возвращаться к вопросу перекладки этой теплотрассы, такой нормативный срок службы труб. Нам важно оставить после себя благоустроенную территорию, чтобы жители не заметили никаких изменений и им было также комфортно, как и до наших работ», – отметил технический директор – главный инженер Саратовских тепловых сетей Иван Новичков.

Напомним, реконструкция тепломагистрали на ул. Радищева ведется в рамках соглашения с администрацией города. Энергетики заменят здесь 810 м изношенных трубопроводов диаметром 530 мм. На сегодняшний день выполнено 50% работ.

Всего же в этом году будет переложено порядка 13 км трубопроводов на 10 участках Саратова. Мероприятия проводятся для повышения надежности теплоснабжения зимой и качественного обеспечения жителей горячей водой. На эти цели компания направит 1,6 млрд рублей. Энергетики приносят извинения за неудобства, вызванные реконструкцией теплотрасс.