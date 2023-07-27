Боец из Саратовской области награжден медалью "За заслуги перед Отечеством"

Фото: администрация Новоузенского муниципального района

Боец из Новоузенского района награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает администрация Новоузенского муниципального района.

Участник специальной военной операции, Ануар Бурбаевич К. за проявленную доблесть и мужество при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

- Гордимся нашим земляком и благодарим за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга, - написали в администрации.

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