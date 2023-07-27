фото: Минэкономразвития региона

В Саратовской области начинающие предприниматели получили льготные займы на сумму более 228 миллионов. Об этом сообщает Министерство экономического развития области.

Вчера, 26 июля состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Первый замминистра экономического развития области Дмитрий Муравьев отметил, что по сравнению с 2022 годом прирост количества действующих МСП в регионе составил 1,9 процента, всего в регионе 72 тысячи предпринимателей, количество самозанятых граждан составляет более 84,5 тысяч человек. А в целом, малый и средний бизнес составляет 336 тысяч человек, что равно 29,2 процента от экономически активного населения региона.

Благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», фонд микрокредитования области предоставляет предпринимателям микрозаймы до 5 млн рублей по ставке ниже ключевой Банка России - от 3 до 7 процентов годовых. А для туристического бизнеса – всего под 1 процент.