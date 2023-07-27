Мертвые души Саратова: за фиктивного работника медик получила 1,5 миллиона

Фото: Архив КП

В Саратове вынесен приговор по статье мошенничество в отношении бывшего заместителя главного врача одного из медицинских учреждений города о совершении мошенничества в особо крупном размере.

Стало известно, что в 2013 году сотрудница согласовала принятие на работу мужчины. Ему был оформлен расчетный счет и банковская карта для перечисления заработной платы. По факту, новый сотрудник никакую работу не выполнял, указанную банковскую карту он отдал злоумышленнице и о ее намерениях осведомлен не был. Так, заместитель главного врача, с ноября 2013 по февраль 2021 года получала денежные средства в счет заработной платы фиктивного работника. В общей сумме, ее дополнительный доход составил более 1,5 млн рублей. Раскрыли схему сотрудники УФСБ России по Саратовской области.

Женщину приговорили к двум годам условно.

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