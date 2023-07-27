Саратову выделили 557 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья

Фото: Новости Энгельсского района

Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение Саратовской области 557,2 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.

Деньги поступят из резервного фонда правительства РФ. Они предназначены на переселение граждан из аварийного жилья в Летном городке Энгельса.

Этот вопрос глава региона обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Роман Викторович выразил огромную благодарность главе государства за поддержку Саратовской области.

- Решение по финансированию принято максимально оперативно, что позволит обеспечить жителей новым жильем как можно скорее. Для жителей это очень важное и долгожданное событие. Речь идет о 5 домах, которые не попали в программу расселения, так как были признаны аварийными после 1 января 2022 года. В них проживают более 320 человек, - отметил Бусаргин.