Реку Хопер расчистили за 128 миллионов рублей под Саратовом

Фото: МинИнформ 64 Z

В 2023 году начались работы по расчистке русла реки Хопер в черте города Балашова. С такой инициативой выступил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Проектно-сметная документация по расчистке русла была разработана еще в прошлом году. Протяженность расчистки составит 6,1 километра. Объем выемки донных отложений 170 тысяч кубических метров. Общая стоимость затрат достигает 128 миллионов рублей.

- Подготовлена площадка для складирования грунта, ведется прокладка пульпопровода, проводится закупка геотуб и других расходных материалов, - перечислил начатые работы министр природных ресурсов региона Константин Доронин.