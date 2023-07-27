В корпусах школы №77 Саратова увеличили количество рабочих для ускорения ремонта

Фото: Телеграм-канал Михаил Исаев

Ежедневно в ремонтируемом здании бывшего монтажного техникума, которое отвели под новый, дополнительный, корпус школы №77 Саратова, работает 180 человек, в основном корпусе - 75. Об этом заказчик доложил председателю областной Думы Михаилу Исаеву.

- Это значительно отличается от того, что я наблюдал на объектах пару недель назад, - сделал вывод Михаил Александрович после осмотра стройплощадки.

- Сейчас задан хороший темп, но его необходимо не просто не сбавлять, его нужно увеличить еще, - подчеркнул спикер регионального парламента. - Подрядчики обещают закончить строительно-монтажные работы в здании бывшего монтажного корпуса 12 августа, в основном корпусе - 15 августа. На уборку, сборку и установку мебели и оборудования при таком раскладе останется катастрофически мало времени.

Исаев напомнил, что 1 сентября во всех корпусах школы должен начаться учебный процесс.

- Другой даты просто нет. Поэтому заказчику вместе со строителями и руководством образовательного учреждения необходимо сделать максимально подробный график в разрезе каждого дня, найти возможность оптимизировать процессы, чтобы все успеть в срок, - отметил политик.