Путепровод на саратовской «Стрелке» начнут делать в сентябре. Об этом рассказал министр транспорта Саратвоской области Алексей Петаев в ходе прямого эфира.

По словам министра, заключен двухгодичный контракт на строительство моста в микрорайоне Стрелка по проспекту 50 лет Октября.

— В течение августа администрация должна завершить процесс изъятия земельных участков. Думаю, с сентября начнутся работы по строительству путепровода, – отметил Петаев.

Он также сообщил, что в Саратовской области начались работы по строительству моста через Большой Иргиз. Заключен контракт также на 2 года.

— Сначала занимались коммуникациями, сейчас – опорной частью. Здесь работы идут, и на следующий год работы завершатся, - прокомментировал чиновник.