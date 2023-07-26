В Саратовской области удвоится количество ремонтируемых детских садов

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

В 2022 году стартовала региональная программа по ремонту детских садов. Об этом напомнил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Роман Бусаргин сообщил, что ежегодно средства на проведение различных работ получают 100 дошкольных учреждений. В первую очередь восстанавливаются кровля, фасады, идет замена коммуникаций, укрепляются фундаменты и конструктивные элементы.

О состоянии детских садов глава региона говорил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства справедливо отметил, что в области остается много дошкольных учреждений, которые необходимо приводить в порядок.

- Приняли решение удвоить финансирование профильной программы, что позволит за год провести вышеуказанные ремонтные работы в 200 детских садах, а не в 100, как планировалось изначально. Дополнительные средства районы получат в сентябре.

Задача глав районов сейчас - максимально оперативно определить список учреждений и перечень работ, которые необходимо там провести. Также требуется заранее продумать, куда распределят детей на время ремонта, и обсудить этот вопрос с родителями, - отметил Роман Бусаргин.