Фото: Архив КП

В Саратове жителям трех районов до завтрашнего дня отключили горячую воду. Об этом сегодня, сообщает компания «Т Плюс».

Причиной отключения подачи горячего водоснабжения является ремонт труб.

Без ГВС остались жители поселка Дачный на улице Мелиораторов в домах № 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19.

Кроме того, с завтрашнего дня горячую воду отключат в Волжском и Октябрьском районах Саратова по адресам:

– улица Радищева, 14, 15/17;

– улица Советская, 1, 2, 3/5;

– Соборная площадь, 11.

Вернуть воду обещают до конца завтрашнего дня.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.