Фото: Архив КП

В Саратовской области с начала года корь обнаружили у 62 человек. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что корь – одно из самых заразных заболеваний в мире. Главные симптомы, которые указывают на наличие вируса – высокая температура тела, которая держится неделю. Кроме того, появляется насморк, кашель, покраснение глаз. Спустя несколько дней проявляется сыпь , которая держится на протяжении 5-6 дней.

-Не существует конкретного лекарства, убивающего вирус кори, – добавили в Роспотребнадзоре.

Одни из серьезных осложнений вируса - слепота, отек мозга, обезвоживание организма, воспаление легких.

Чтобы защитить себя от кори, самый эффективный способ - сделать прививку.

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