Фото: Архив КП

Саратовцы смогут бесплатно провериться на наличие раковых клеток у московских врачей. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает мэрия.

Со 2 по 4 августа в Саратове пройдет бесплатный онкоскрининг. У горожан будет возможность обследоваться на рак кожи, молочной и щитовидной желез.

Прием будет проводиться специалистами Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и саратовскими онкологами.

Процесс обследования включает в себя:

- консультация онкологов и хирурга-онколога;

- ультразвуковая диагностика;

- маммография;

- гистологические исследования.

Желающим попасть на прием нужно записаться по телефонам: 8 (917) 326-40-99, 8 (8452) 74-44-54.

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