Фото: Архив КП
Саратовцы смогут бесплатно провериться на наличие раковых клеток у московских врачей. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает мэрия.
Со 2 по 4 августа в Саратове пройдет бесплатный онкоскрининг. У горожан будет возможность обследоваться на рак кожи, молочной и щитовидной желез.
Прием будет проводиться специалистами Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и саратовскими онкологами.
Процесс обследования включает в себя:
- консультация онкологов и хирурга-онколога;
- ультразвуковая диагностика;
- маммография;
- гистологические исследования.
Желающим попасть на прием нужно записаться по телефонам: 8 (917) 326-40-99, 8 (8452) 74-44-54.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.