Фото: Архив КП

Работодатели Дергачевского района пообещали повысить зарплату до среднерайонного уровня. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает Телеграм-канал «МинИнформ64 Z».

Администрация Дергачевского района провела выездное заседание межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Саратовской области.

В совещании участвовали сотрудники налоговых органов, гострудинспекции, полиции, прокуратуры, службы судебных приставов, а также исполнительных органов области.

Самым актуальным был вопрос, касающийся уровня заработной платы, который значительно отстает от среднеотраслевого уровня.

Практически все работодатели дали обещание поэтапно повышать зарплату до среднерайонного уровня.

В целом, средняя зарплата сотрудников крупных и средних организаций в Дергачевском районе за период с января по апрель 2023 года составила 32 718 рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.