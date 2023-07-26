Фото: Архив КП
Работодатели Дергачевского района пообещали повысить зарплату до среднерайонного уровня. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает Телеграм-канал «МинИнформ64 Z».
Администрация Дергачевского района провела выездное заседание межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Саратовской области.
В совещании участвовали сотрудники налоговых органов, гострудинспекции, полиции, прокуратуры, службы судебных приставов, а также исполнительных органов области.
Самым актуальным был вопрос, касающийся уровня заработной платы, который значительно отстает от среднеотраслевого уровня.
Практически все работодатели дали обещание поэтапно повышать зарплату до среднерайонного уровня.
В целом, средняя зарплата сотрудников крупных и средних организаций в Дергачевском районе за период с января по апрель 2023 года составила 32 718 рублей.
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