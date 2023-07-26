В Саратове за неделю поймали 14 бездомных животных в Кировском районе. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает Телеграм-канал администрации Кировского района.

Мероприятия по отлову безнадзорных животных проводились в период с 20 по 26 июля. После того, как животных поймали, им проводят необходимые медицинские процедуры: стерилизуют или кастрируют, проводят вакцинации.

После проведения необходимых действий, животных выпускают.

Напомним, оставить заявку на отлов безнадзорных животных в Кировском районе можно несколькими способами:

С 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу по номеру телефона 8 (8452) 26-20-47.

- Круглосуточно по номеру телефона 659-659;

- написать на почту edds-saratov-kirovskiy@yandex.ru;

-через чат-бот по ссылке @kiradmin_bot.

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