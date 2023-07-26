В Энгельсском районе обсудили эпидемиологическую ситуацию в связи с энтеровирусом и менингитом

фото: пресс-служба Администрации Энгельсского района

Сегодня, 26 июля, состоялось совещание заместителя главы администрации по социальной сфере администрации Энгельсского района Наталии Леонтьевой с руководителями детских садов, летних лагерей отдыха при участии представителей Роспотребнадзора и Энгельсской детской клинической больницы.

Как отметил начальник Восточного территориального отдела Роспотребнадзора Игорь Симонов, в июле 2023 года в регионе отмечается подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, - уточнили чиновники. - Участникам совещания рассказали о мерах профилактики и противоэпидемических мероприятиях в дошкольных организациях и летних оздоровительных лагерях. Руководителям рекомендовали усилить дезинфекцию в помещениях, прекратить проведение массовых мероприятий и пользование бассейнами, в детских садах организовать утренние фильтры при приеме детей. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора. Главный врач ГУЗ «ЭДКБ» Михаил Свинарев рассказал о путях передачи энтеровирусной инфекции, признаках заболевания и мерах реагирования в случае подозрения на инфицирование.

Подробнее о симптомах менингита рассказал в своем телеграм-канале глава областного Минздрава Олег Костин.