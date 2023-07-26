Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Энгельсе из-за холодильника сгорел деревянный дом. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает региональное ГУ МЧС.
Вчера, 25 июля, примерно в 21:00 на пульт пожарной охраны поступил вызов о возгорании. На улице Маяковского загорелся частный дом. На место происшествия выехали два пожарных расчета. В момент возгорания в доме никого не было. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
По предварительным данным, дом загорелся из-за «аварийного режима работы» холодильника.
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