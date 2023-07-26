Фото: Телеграм-канал "Мэрия сообщает"

В Саратове сотрудники комитета дорожного хозяйства проверили работу общественного транспорта. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает Телеграм-канал администрации города.

Работа общественного транспорта была проверена непосредственно в пиковое время на конечной остановке маршрутов «Площадь Ленина».

В результате проверок, интервал движения маршрутов №46 составил 4-9 минут, маршрутов №46а – 16 минут, маршрутов №35 - 10-12 минут и маршрут №115 – 10 минут.

Интервалы движения всех автобусов соответствовали нормам. Наполняемость маршрутов составляла от 60 до 90%.

Кроме того, за провоз пассажиров без билета были составлены протоколы об административном правонарушении.

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