фото: Администрация Ивантеевского района

Скончался последний ветеран ВОВ Ивантеевского района. Об этом сообщает районная администрация.

Вчера, 25 июля, не стало ветерана Великой Отечественной Дмитрия Депутатова – последний живший в Ивантеевском районе фронтовик скончался на 96-ом году жизни.

Дмитрий Михайлович попал под последний призыв в Советскую армию в ходе войны и внес свой вклад в Победу над немецко-фашисткой Германией.

После демобилизации он вернулся к мирной жизни и был востребованным и грамотным специалистом, успев поработать на благо нескольких районов области.