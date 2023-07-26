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В Саратове снесут два аварийных дома пятидесятых годов. Соответствующие распоряжения Лады Мокроусовой опубликовали на сайте мэрии.

В перечне два дома: четырехэтажный дом 1955 года постройки на Ново-Астраханском шоссе, на пересечении с 4-м Нагорным проездом. Ранее здание находилось в числе объектов культурного наследия, но было исключено оттуда. На выселение жильцам дается три месяца, а снесут дом до 1 августа 2025 года.

Кроме того, в список аварийных попал двухэтажный дом № 36 по 4-му Симбирскому проезду. Дом нужно снести до 1 июля 2025 года.