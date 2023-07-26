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НовостиПроисшествия26 июля 2023 10:33

В Саратове суд вынес приговор мужчине за избиение отца сожительницы

36-летний горожанин несколько раз ударил мужчину, после чего начал душить
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове суд вынес приговор мужчине за избиение отца сожительницы. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 10 июня 2022 года. 36-летний горожанин несколько раз ударил папу своей сожительницы, в том числе и по голове. После того, как 58-летний мужчина упал, он начал его душить, угрожая убийством.

Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение с множеством травм.

Агрессору назначили 2 года 9 месяцев в колонии строгого режима.

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