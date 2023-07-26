Фото: Телеграм-канал "Администрация Октябрьского района Саратова"

В Октябрьском районе Саратова провели отлов безнадзорных животных. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает Телеграм-канал Администрации района.

Мероприятия по отлову животных проводили сотрудники отдела благоустройства и дорожного хозяйства совместно с сотрудниками специализированной организации ООО «РИСТЭМСТРОЙ-Л».

По поступившим заявкам от жителей были обследованы участки по улицам: Рабочая, 2; Шевченко, 52; Шелковичная, 12. В итоге, отловлено 12 животных.

Работа на территории района по отлову безнадзорных животных будет проводиться регулярно.

В случае, если жители заметили на улице животных без владельцев, заявку на отлов можно направить в отдел благоустройства администрации Октябрьского района несколькими способами:

-позвонить по номеру телефона: 8 (8452) 39-29-15;

- по телефону ЕДДС: 659-659;

- заполнить заявку по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6245d313351bdc35a6e4170e/;

- через чат-бот по ссылке: https://t.me/Oktadmin_bot.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.